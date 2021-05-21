Командование ВС РФ наращивает боеспособность оперативной группировки российских войск на Донбассе

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Как сообщается, с 17 мая в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов РФ проводятся масштабные командно-штабные учения. Контроль за проведением мероприятий осуществляется офицерами штаба Южного военного округа ВС РФ. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения подготовки личного состава резерва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ситуации на границе с РФ: Напряженность может оставаться минимум до конца сентября

В то же время противником активизирована агитационная работа среди резервистов с целью привлечения их для прохождения военной службы по контракту в подразделениях оккупантов.