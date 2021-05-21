Новости • Агрессия России против Украины

Командование ВС РФ наращивает боеспособность оперативной группировки российских войск на Донбассе

2 96917
Командование ВС РФ наращивает боеспособность оперативной группировки российских войск на Донбассе
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Как сообщается, с 17 мая в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов РФ проводятся масштабные командно-штабные учения. Контроль за проведением мероприятий осуществляется офицерами штаба Южного военного округа ВС РФ. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения подготовки личного состава резерва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ситуации на границе с РФ: Напряженность может оставаться минимум до конца сентября

В то же время противником активизирована агитационная работа среди резервистов с целью привлечения их для прохождения военной службы по контракту в подразделениях оккупантов.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Люцифер
    Командование ВС РФ наращивает боеспособность оперативной группировки российских войск на Донбассе - Цензор.НЕТ 7691
  • Альекс Прибель
    сейчас нужно ускоренно готовиться к отражению атаки паРашистов... вопрос к командованию насколько оно это понимает и принимает меры по максимуму. РФ нагнала танков и против них нужно вооружение. И особое внимание РЭБ и киберзащите
  • Vladimir T fd7dc273
    Это ж какую колоссальную работу проделали разведчики чтобы узнать такие сведения ...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости