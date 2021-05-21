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Pfizer и BioNTech поставят бедным странам бесплатно и по сниженной цене 2 млрд доз COVID-вакцины

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Pfizer и BioNTech поставят бедным странам бесплатно и по сниженной цене 2 млрд доз COVID-вакцины
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech поставят бедным странам бесплатно и по сниженной цене государствам с небольшим доходом 2 млрд доз вакцины от коронавируса в течение 18 месяцев. Половина из этого объема будет поставлена до конца текущего года.

По информации Financial Post, об этом объявил председатель правления и главный управляющий Pfizer Альберт Бурла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Pfizer и BioNTech обязуются предоставить 2 млрд доз наших вакцин против COVID-19 странам со средним и низким уровнем доходов в течение следующих 18 месяцев", - заявил Бурла в ходе всемирного саммита по вопросам здравоохранения.

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Он уточнил, что 2 млрд доз будут распределены между бедными бесплатно, а государствам со средним и низким доходом - по сниженной цене. Первый миллиард доз планируется поставить до конца 2021 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распределение вакцин от коронавируса в мире является несправедливым.

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Топ комментарии

  • товарищ Маузер 2
    жаль что мы богатая страна... нам не дадут, наверное..))
  • Иван Петрович Сидоров
    Украина -страна богатая. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год .
  • Super Gut
    Это зечмо специально довел страну до нищеты, чтобы нашару получить вакцину. Шах и мат порохоботы
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