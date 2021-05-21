Новости

Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма

13 62872
Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма
В Азовском море начались работы по бурению скважин для поиска под его дном запасов пресной воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российским СМИ 21 мая сообщил так называемый "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Евгений Кабанов.

По его словам, к разведывательным работам приступило специальное научно-исследовательское судно, которое начало бурение скважин.

В то же время, Кабанов отметил, что говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно.

Ожидается, что ученые предоставят первые результаты исследований к 1 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Рома Маестро
    Докладываю: Оператор скважины №1 воду пустил!!!
    Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма - Цензор.НЕТ 8600
  • Павло ШОвте
    Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма - Цензор.НЕТ 9694
  • Vasilij VG
    Все, трындец Азову.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости