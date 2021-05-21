Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма

В Азовском море начались работы по бурению скважин для поиска под его дном запасов пресной воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российским СМИ 21 мая сообщил так называемый "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Евгений Кабанов.

По его словам, к разведывательным работам приступило специальное научно-исследовательское судно, которое начало бурение скважин.



В то же время, Кабанов отметил, что говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно.



Ожидается, что ученые предоставят первые результаты исследований к 1 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря