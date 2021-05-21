Еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac/Sinovac прошли лабконтроль и с 24 мая начнут развозиться по регионам, - Минздрав

500 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech, которые прибыли в Украину 30 апреля 2021 года, прошли лабораторный контроль и распределены по регионам Украины, куда их начнут развозить 24 мая.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Согласно решению Оперативного штаба Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям CoronaVac из этой партии используют для вакцинации таких приоритетных групп:

🔺военнослужащие Вооруженных Сил Украины;

🔺сотрудники патрульной полиции, Национальной гвардии,

🔺Государственной миграционной службы;

🔺военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты информации;

🔺работники органов прокуратуры;

🔺работники топливно-энергетического комплекса;

🔺члены официальных делегаций на участие в XXIV зимних Олимпийских и XIII зимних Паралимпийских играх, которые состоятся в феврале 2022 года в г.. Пекине, и в XXIV Дефлимпийских играх, которые состоятся в мае 2022 года в Бразилии;

🔺работники санаторно-курортных учреждений;

🔺граждане Украины, находящиеся на временно оккупированных территориях (приоритетно в возрасте от 65 лет, вакцинируют пункты прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной правительству Украины территории).

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Кроме того, еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac, которые прибыли в Киев 9 мая, сейчас проходят лабораторный контроль.

Согласно действующему законодательству, вакцины подлежат обязательному анализу в лаборатории по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения.

CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

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Вакцина поступила в Украину в однодозних флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.

В целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,2 млн уже получила.