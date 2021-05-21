Суд 31 мая огласит решение по апелляции Стерненко на приговор по делу о похищении депутата райсовета

Одесской апелляционный суд 31 мая огласит решение по апелляции на приговор активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

"Дебаты завершились. Суд ушел в совещательную комнату. Решение будет ориентировочно 31 мая в 14 часов", - написал Стерненко в своем Телеграм-канале в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Также он призвал принять участие в акции "Покажите нам справедливость", которая состоится в субботу днем у здания Офиса президента Украины.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

19 апреля Стерненко заявил о закрытии уголовного дела о покушении на него. "Это четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов", - отметил активист.

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