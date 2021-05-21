Апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Соответствующее решение суд вынес в пятницу, рассмотрев апелляции на избрание Печерским судом Киева меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.