Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль

Украина прилагает усилия для углубления взаимодействия с НАТО с целью укрепления безопасности на фоне новых вызовов в Черноморском регионе, что играет стратегически важную роль для всего евроатлантического пространства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции о реформах в Украине, организованной Немецким фондом Маршалла в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Стратегически важное значение для безопасности и стабильности всего евроатлантического пространства имеет Черноморский регион. Мы стремимся усилить взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе и призываем союзников приоритезировать Черное море в своей стратегии", - подчеркнул глава украинского правительства.

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Он подчеркнул, что в Киеве нацелены на сотрудничество, чтобы усилить возможности Военно-морских сил, улучшить ситуационную осведомленность в регионе, расширить обмен информацией, укрепить способности в сфере киберзащиты.

Премьер-министр подчеркнул, что украинская сторона уже ведет консультации с Альянсом для согласования дальнейших шагов с учетом полученного в 2020 году статуса страны-партнера НАТО с расширенными возможностями. Кроме того, продолжается постепенный перевод сектора безопасности и обороны Украины и ВСУ на стандарты НАТО.

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"Правительство Украины нацелено на наращивание темпов евроинтеграционных и евроатлантических реформ. Это возможно только с последующей поддержкой наших надежных международных партнеров ", - подчеркнул глава правительства.