Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина

Кабинет министров Украины назначил исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") первого заместителя главы агентства Евгения Кузькина.

Соответствующее распоряжение от 21 мая 2021 года № 488-р обнародовано на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Положить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины, исполнение обязанностей главы" Укравтодора "на первого заместителя главы указанного агентства Кузькина Евгения Юрьевича", - говорится в документе.

Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада назначила главу "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры.