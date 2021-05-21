Группу полицейских, торговавшую наркотиками и фальсифицировавшую уголовные производства, разоблачили во Львове, - Офис ГПУ
ОБ этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе офиса ГПУ.
В сообщении отмечается: "По данным следствия, заместитель начальника отдела криминальной полиции вместе с сотрудниками подразделения и совместно с бывшим стражем порядка наладили механизм систематического незаконного хранения, перевозки с целью сбыта и сбыта особо опасных наркотических средств и психотропных веществ среди наркозависимых жителей Львова.
Кроме этого, для улучшения своих показателей работы правоохранители фальсифицировали уголовные производства и искусственно создавали доказательства обвинения для привлечения заведомо невиновных к уголовной ответственности.
В частности, они подкупали потенциальных фигурантов, предоставляя им наркотические средства за признание ими вины в якобы совершении уголовных преступлений.
По месту работы и проживания полицейских проведены обыски.
Сейчас уже сообщено о подозрении четырем стражам порядка, один из которых бывший, двое объявлены в розыск.
Досудебное расследование продолжается, решаются вопросы сообщение задержанным о подозрении, отстранение их от должностей и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к такой противоправной деятельности".