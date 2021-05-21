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"Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова

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"Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова
В пятницу, 21 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, что происходит между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским, каким образом Президент планирует выиграть бой с олигархами и можно ли отправлять главу Минздрава в отставку в разгар эпидемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гостями студии будут:

  • Виталий Кличко, мэр Киева;

  • Валентин Мондриевский, заместитель председателя КГГА;

  • Владимир Бондаренко, заместитель городского головы Киева, секретарь Киевского городского совета;

  • Вадим Мельник, председатель Государственной фискальной службы Украины;

  • Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

  • Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета ВР Украины по вопросам правовой политики;

  • Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

  • Елена Шуляк, народный депутат, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

  • Олег Волошин, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";

  • Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);

  • Александр Данилюк, секретарь СНБО (2019)

  • Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";

  • Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины.

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Топ комментарии

  • Привет
    Что этот шустрый называет битвой с олигархами?? Шапито с мертветчуком??
  • Привет
    Кличко как кость в горле у осла и его зеленого стада..
    Но Виталя молодец...позиций не сдает...
  • саша паламарчук
    "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 4004
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