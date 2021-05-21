"Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова

В пятницу, 21 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, что происходит между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским, каким образом Президент планирует выиграть бой с олигархами и можно ли отправлять главу Минздрава в отставку в разгар эпидемии.