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На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

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В Черниговской области внутренняя безопасность Нацполиции задержала на взятке двух патрульных полицейских.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция 01

Было установлено, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции требовали с водителей взятки. Задокументированы два факта вымогательства за непривлечение лиц к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Для получения взяток патрульные привлекли посредника, котрый получил у одного водителя 7 тыс. гривен, у другого - 6 тыс. грн и передал их полицейским. Фигурантов коррупционных действий задержали непосредственно после передачи им денег.

На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник Департамента патрульной полиции задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция 03

По обоим эпизодам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и объединены в одно уголовное производство. 

Полицейским готовится объявление подозрения и грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите: Требовали 20 тыс. грн "откупных": в Тернополе при получении взятки задержали патрульных полицейских. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Oleksiy Tym
    вот если им реальные сроки не впаять то будет хуже, чем вообще не поймать
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Та таку дрібноту,мають сотню щодня пакувати на нари ,то через рік бодай щось зміниться !!!)))
  • Виктор Пользователь
    Це наглий наклеп. На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8831 Наша реформована поліція взяток не бере,вона бере виключно хабарі. На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8831
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