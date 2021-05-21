На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.
Было установлено, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции требовали с водителей взятки. Задокументированы два факта вымогательства за непривлечение лиц к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Для получения взяток патрульные привлекли посредника, котрый получил у одного водителя 7 тыс. гривен, у другого - 6 тыс. грн и передал их полицейским. Фигурантов коррупционных действий задержали непосредственно после передачи им денег.
По обоим эпизодам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и объединены в одно уголовное производство.
Полицейским готовится объявление подозрения и грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.