Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа, - МИД

Около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину из Сектора Газа, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"В настоящее время около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину. В основном, это - женщины и дети, которые живут в Секторе Газа", - сказал Николенко.

По его словам, есть также обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан.

"Соответственно, мы говорим о международном характере этой гуманитарной миссии", - добавил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуация украинцев из Сектора Газы задерживается из-за нарушения обещаний по созданию "коридора безопасности", - Кулеба

Николенко подчеркнул, что сейчас важно, чтобы граждане Украины четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения. Они и их родственники могут также обращаться на "горячую линию" МИД, добавил спикер.

Он пояснил, что начало эвакуации до сих пор сдерживало продолжение боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда украинских граждан.

"В то же время, по достижению договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня надеемся начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта в ближайшее время. Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность", - отметил Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договорились о "зеленом коридоре" для эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет, - Кулеба