Позиция США не совсем последовательна, - канцелярия президента Польши про решение не вводить санкции против оператора "Северного потока-2"

В Польше дистанцировались от решения США не вводить санкции против компании-оператора российского газопровода "Северный поток-2". Позицию Штатов там назвали "не совсем последовательной".

Такое заявление сделал председатель Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Польское радио".

Он отметил, что его страна разделяет критику, которую в Вашингтоне выражают устно в адрес российского газопровода. Но чиновник добавляет, что не разделяет надежды американцев на то, что некоторое ослабление давления может привести к диалогу с РФ и изменить профиль инвестиций.

"Это ослабляет возможность влиять на будущее проекту, именно через эту непоследовательность. Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершения проекта "Северный Поток-2" будет действовать в ущерб Европе, в ущерб евроатлантическим отношениям и будет долговременные последствия, которые сегодня еще можно сдержать ", - говорят в Канцелярии польского президента.

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19 мая Госдеп США представил на рассмотрение Конгресса США доклад о наложении санкций против России. В нем, в частности, объявляется снятия санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством "Северного потока-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником российского президента Владимира Путина.

В то же время Госдепартамент США объявил о наложении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, которые вовлечены в прокладке российского газопровода. Среди последних - Морская спасательная служба РФ.

Государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Варниґа "отвечает национальным интересам США".

Но Белый дом утверждает, что поддерживает сопротивление против российского проекту.

В то же время такие действия Администрации Байдена раскритиковали политики обеих американских партий - и республиканцы, и демократы, в частности председатель комитета Сената по иностранным делам Менендес.

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