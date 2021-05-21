В оккупированном Крыму по обвинению в экстремизме к году заключения приговорили гражданина Украины

В оккупированном Крыму городской "суд" Евпатории приговорил к одному году лишения свободы гражданина Украины, которого обвинили в "создании экстремистского сообщества"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Приговором Евпаторийского городского суда Республики Крым за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.1 Уголовного кодекса России (создание экстремистской сообщества), осужден студент геолого-географического факультета одного из украинских вузов ", - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Согласно версии российского следствия, в качестве "экстремистской сообщества" выступила создана Украинская группа в социальной сети, посвященная восстановлению суверенитета Украины в Крыму.

"Установлено, что в 2018 году гражданин Украины Д. создал в социальной сети группу, разработал устав, структуру, символику экстремистской сообщества с целью возвращения Республики Крым и Севастополя под юрисдикцию Украины, активно вербовал его членов среди жителей Крымского полуострова, призвал к совершению противоправных действий. При посещении в 2020 году Республики Крым Д. был обнаружен и задержан сотрудниками ФСБ, которые уже знали о его преступной деятельности ", - утверждают в суде.

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Также в сообщении отмечается, что осужденный ими гражданин Украины якобы свою вину признал и заявил о "ошибочность своих убеждений".

"Гражданин Д. вину признал полностью, раскаялся в содеянном, при этом пояснил, что преступление совершил, поскольку попал под влияние группы украинских студентов с радикально-националистическими убеждениями, а также пропаганды украинских средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия не указаны в сообщении суда. Независимые комментарии осужденного гражданина Украины или его защиты отсутствуют.

В сентябре прошлого года Крым.Реалии сообщали, что в Крыму сотрудниками ФСБ был задержан по обвинению в экстремизме 22-летний житель Одессы. По неподтвержденной информации речь шла об Александре Долженкове. Крым.Реалии также обращались за комментарием к родным Долженкова по задержанию в Крыму, но они тогда отказались общаться. Вместе с этим в Киеве открыли уголовное производство против сотрудников ФСБ России из-за задержания жителя Одессы. Александр Долженков - геолог по образованию, выпускник Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.

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