В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Телеграме по результатам совещания 21 мая.
"Достигли значительного прогресса в законодательной работе, необходимой для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза и транша от Международного валютного фонда", - отметил глава правительства.
По его словам, Верховная Рада в последнее время поддержала в первом чтении 12 законопроектов, а еще 3 важных проекта законов уже получили позитивные отзывы комитетов до второго чтения и в ближайшее время будут вынесены в зал парламента.
Шмыгаль отметил, что на сегодняшнем совещании с участием представителей правительства, посвященном подготовке всех необходимых документов, дал поручение усилить работу с парламентскими комитетами.
"Продолжаем активное сотрудничество с Верховной Радой для того, чтобы как можно быстрее принять все необходимые законы для успеха Украины", - подчеркнул он.