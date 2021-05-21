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В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль

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В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает значительный прогресс в законодательной работе, необходимой для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша от МВФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Телеграме по результатам совещания 21 мая.

"Достигли значительного прогресса в законодательной работе, необходимой для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза и транша от Международного валютного фонда", - отметил глава правительства.

По его словам, Верховная Рада в последнее время поддержала в первом чтении 12 законопроектов, а еще 3 важных проекта законов уже получили позитивные отзывы комитетов до второго чтения и в ближайшее время будут вынесены в зал парламента.

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Шмыгаль отметил, что на сегодняшнем совещании с участием представителей правительства, посвященном подготовке всех необходимых документов, дал поручение усилить работу с парламентскими комитетами.

"Продолжаем активное сотрудничество с Верховной Радой для того, чтобы как можно быстрее принять все необходимые законы для успеха Украины", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • сепаратизму смерть
    Подождите, я помню как Зебил вещал с помостков, что Порох мечется с протянутой рукой по миру, и нужно МВФ гнать поганой метлой из Украины - это мол единственная возможность выжить?!
    Как же так?! Что пошло не так то?! В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5031 В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 310
  • Герхард
    Вот в МВФ прям спать не могут пока тебе отопление не подорожает. В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4112
    Вот прямо это основное их желание и требование.

    Пофиг на НБУ, пофиг на НАБУ, пофиг на Нафтогаз, пофиг на ручное законодательство и коррупцию прямо в ОП Зеленского. Главное, шоб отопление дороже стало.
  • Герхард
    И так уже 2 года. В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8463 ЗЕбанарии какие-то сдвиги, какие-то цедуки принимают, какие-то прогнозы делают.

    Но на горизонте вместо транша МВФ по-прежнему большая такая смачная фига.

    Наверное потому, что в МВФ не зебилы сидят и уринотерапия от ЗЕ им не заходит.
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