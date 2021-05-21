Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики

Кабинет министров переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу. Об этом свидетельствует постановление Кабмина №504 от 21 мая 2021 года, сообщает Цензор.НЕТ.

"Переименовать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Минэкономики", – говорится в документе.

На правительственном портале также обнародовано распоряжение об увольнении Алексея Любченко с должности главы Государственной налоговой службы.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 мая назначила Любченко на должность министра экономики.

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