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Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики

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Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики
Кабинет министров переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу. Об этом свидетельствует постановление Кабмина №504 от 21 мая 2021 года, сообщает Цензор.НЕТ.

"Переименовать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Минэкономики", – говорится в документе.

На правительственном портале также обнародовано распоряжение об увольнении Алексея Любченко с должности главы Государственной налоговой службы.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 мая назначила Любченко на должность министра экономики.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Потужно! Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 7099
  • IN UA 7395a7cc
    Ну наконец-то мы дождались реальных экономических реформ.
    Пристегните ремни, потому что Украину ждет небывалый экономический взлет.
  • vitaliymkua
    Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 8547
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