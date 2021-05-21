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Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Процесс станет доступным через приложение "Дія"

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Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Процесс станет доступным через приложение "Дія"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Премьер заявил, что растаможить транспортное средство можно будет через приложение и портал "Дия".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал в своем Telegram-канале.

"Провел совещание с "Офисом простых решений и результатов", Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов. Проект, который должен облегчить процедуру растаможки автомобилей, получил мою полную поддержку", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, введение растаможки автомобилей через смартфон "станет толчком к реформе таможни".

"В то же время растаможка должна быть справедливой для каждого. Поручил Министерству финансов и Минцифре проработать и подать окончательные предложения к указанному проекту", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Привет
    Ни одна марка автомобиля не может ущемлять украинский автопром...по той простой причине что украинского автопрома не существует..
  • Привет
    Для этого сделают специальное приложение...Дия-кожа...😁
  • P I f0586fd0
    "В то же время растаможка должна быть справедливой для каждого" Надеюсь имеется в виду что не только евробляхеры могут растаможивать по нормальной цене. А то капец как несправедливо. Им Ренж Ровер за 1000евро, а другим за 3-4 тыс тачку попроще.
    Я вообще рад за них. И ппосто хотелось чтобы действительно всем условия были нормальные. Аминь.
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