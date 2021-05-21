США и ЕС призвали Украину обеспечить временную, но существенную роль независимых экспертов в НАБУ, ВСЮ и ВККС
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства США в Украине.
"Сделать это правильно чрезвычайно важно для правосудия в Украине. Мы продолжаем призывать украинскую власть выполнять свои обязательства следовать рекомендациям Венецианской комиссии по обеспечению временной, но существенной роли независимых экспертов в этих органах. Это кажется небольшим техническим вопросом, но это не так", - говорится в сообщении.
В диппредставительстве подчеркнули, что независимые эксперты - единственный способ защитить эти органы, отвечающие за насущно необходимые судебные реформы и борьбу с коррупцией, от злонамеренного воздействия.
"Почему? Потому что такие эксперты не имеют конфликта интересов, предубеждений или каких-то задач отличных от защиты общественного блага", - отметили в посольстве США.