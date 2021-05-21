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COVID-сертификат в будущем будет действителен для стран вне Евросоюза, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

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COVID-сертификат в будущем будет действителен для стран вне Евросоюза, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в будущем цифровые сертификаты COVID станут действительными для стран вне Евросоюза. Ожидается, что цифровые сертификаты заработают на территории ЕС в июле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шла речь на Глобальном саммите по здравоохранению.

По словам фон дер Ляйен, цифровые сертификаты могут применяться и к странам вне ЕС, если они предоставят соответствующие данные.

"Сертификация должна признаваться. Мы определили критерии пока для других стран-членов, но должно быть сообщение и с государствами вне ЕС. В будущем он (сертификат - ред.) может распространяться и на другие страны при предоставлении соответствующих данных", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба

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Топ комментарии

  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Ветеринарні паспорти готові.

    Від собак відміностей тепер мало COVID-сертифікат у майбутньому буде дійсний для країн поза Євросоюзом, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 4404
  • Willi Kloos
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  • Viktor G 87bde955
    РНКа вакцины... что они программируют никто не знает, но видно что это всем нужно и готовы делать бесплатно...
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