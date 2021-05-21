Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция. ФОТО

Вор в законе по кличке Умка взят под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Такое решение сегодня, 21 мая, принял Печерский районный суд Киева. Умка взят под стражу в зале суда.

Ему инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе вора в законе - ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.

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