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Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция. ФОТО

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Вор в законе по кличке Умка взят под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция 01

Такое решение сегодня, 21 мая, принял Печерский районный суд Киева. Умка взят под стражу в зале суда.

Ему инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе вора в законе - ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Super Gut
    А что ж у зеленого суда не получилось гэбнявую проститутку - мертведчука усадить в клетку?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Єрмак не злодій в законі,а злодій над законом !!!))
  • Грышка Распутный 2
    А зрадника Єрмака коли арештують, хто в курсі ??? Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7311
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