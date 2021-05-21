По факту поставок в оккупированный Крым оборудования фирмы Siеmens начато уголовное производство, - прокуратура АРК
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Прокуратура начала уголовное производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию Крыма оборудования производства Siemens AG и Grundfos AG.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.
"Прокуратура автономии начала уголовное производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию АР Крым оборудования для функционирования водных сооружений производства европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG (по ч.1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Как отмечают в прокуратуре, указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования РФ и в обход санкционных запретов Европейского Союза.
Напомним, в начале апреля стало известно, что немецкая компания Siemens поставила оборудование в оккупированный Крым для выкачки воды в бассейне речки Зуя.