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Милованов включен в состав набсовета "Укроборонпрома", Горбулина исключили, - указ Зеленского

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Милованов включен в состав набсовета "Укроборонпрома", Горбулина исключили, - указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава набсовета первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина.

Соответствующие указы №208 и №209 обнародованы на сайте президента в пятницу вечером, сообщает Цензор.НЕТ.

Также Зеленский отменил действия указов №734, №747, №23, №242 и №424 от 2019 и 2020 годов соответственно.

Указы вступают в силу со дня опубликования.

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Топ комментарии

  • Andriy Zlochevskiy
    Мінус профі, плюс дебіл
  • Vovcheg Zak
    логічно. тільки клоуни і долбіоби. Горбулін явно не з таких
  • Maksim Perepelitca
    Милованов включен в состав набсовета "Укроборонпрома", Горбулина исключили, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 1632.
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