Милованов включен в состав набсовета "Укроборонпрома", Горбулина исключили, - указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава набсовета первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина.