НАТО готово помочь Украине обеспечить собственную безопасность, - замгенсека Браже

Все государства-члены НАТО готовы помочь Украине поддерживать безопасность.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже во время выступления на онлайн-конференции, организованной Институтом Гадсона в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Преданность совместному сдерживанию и обороне для помощи Украине и партнерам - огромная. Приятно видеть, насколько объединен Альянс по этому поводу", - сказала Браже.

Она добавила, что НАТО многому научилось и усовершенствовало в своей работе с момента начала российской агрессии против Украины в 2014 году.

"Полученный опыт и то, что НАТО сделало с 2014 года, помогло в плане оценки угроз и достижения более объединенного понимания среди союзников, а это служит основой для совместных действий", - рассказала Браже.

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По её словам, "идеальных организаций не бывает, но Альянс чувствует себя хорошо". "Задача сейчас - подготовиться к будущему. Если подумать об изменениях, которые искусственный интеллект и большие данные несут не только для военной составляющей, но и для разведывательной, коммуникационной и других, - это большая цель, требующая подготовки", - отметила Браже.