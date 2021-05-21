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Разумков: Вопрос о "Северном потоке-2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти

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Разумков: Вопрос о "Северном потоке-2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти
Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что вопрос о "Северном потоке 2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Мы должны сделать так, чтобы "Северный поток-2" не был достроен. Это первоочередная задача, которая стоит перед украинскими политиками", - цитирует пресс-служба слова Разумкова, сказанные в эфире одного из телеканалов.

Разумков отметил, что Рада оперативно проголосовала за обращение в Конгресс США касательно санкций на участников строительства газопровода "Северный поток 2".

"Не откладывая этот вопрос на потом, парламент проголосовал за соответствующее обращение. Поскольку в стране остро стоит вопрос национальной экономической безопасности", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Mascha Schvidko
    Где ж ты раньше был... (с) Разумков: вопрос о "Северном потоке-2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти - Цензор.НЕТ 1448
  • Женя Женечкаикатюша
    Фаза "Принятие" ещё не наступила? Странно. Пора уже думать как жить без транзита.
  • Володимир Сливка
    Разумков или зарозумков.Сидите гады на транзитной трубе и за 30-ть лет и палец о палец не ударили в области расширения добычи украинского газа хотя за это время мы могли наполнить с избытком трубы проходящие через Украину и кацапии не было бы смысла в северном потоке-2 а Украина получала бы доход от газа и от налогов от тех кто и сейчас их платит сидя на транзитной трубе,и получала бы гораздо больше прибыли чем ожидаемый убыток от транзита в 6 миллиардов баксов.
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