Новости • Газовая война, Санкции против России

США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод "Северный поток-2"

22 859137
США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод "Северный поток-2"
США ввели санкции в отношении российских организаций и судов, участвующий в реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В санкционном списке Минфина США значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС".

Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

Также читайте: Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • corporal Akkerman
    "особа не втратили" ... Гуглтранслейт он такой...
    Ерзя иди домой, водки нет !
  • Вячеслав Галушка
    Походу ты и свой болгаро-татарский не знаешь, по пять ошибок в предложении… Наверно лучше вообще нигде ничего не пиши, не позорь скотоматушку…
  • Bogdan_
    снова против какого-то васи из зажопинска
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости