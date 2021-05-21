США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод "Северный поток-2"

США ввели санкции в отношении российских организаций и судов, участвующий в реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В санкционном списке Минфина США значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС".

Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

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