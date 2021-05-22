Президента Нацакадемии аграрных наук Украины подозревают в получении еще одной взятки, - Офис генпрокурора

Президент Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины, используя служебное положение, требовал 4 млн грн за неувольнение руководителя госпредприятия, которое входит в структуру академии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этомя сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, президент НААН Украины, используя свое служебное положение, по предварительному сговору группой лиц, требовал 4 млн грн неправомерной выгоды за неувольнение руководителя госпредприятия, которое входит в структуру академии, и непрепятствование проведению хозяйственной деятельности.

Ранее ему также было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в виде внедорожника за содействие в назначении на должность директора госпредприятия, которое входит в структуру НААН Украины, непрепятствования заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим госпредприятием и конкретными субъектами хозяйственной деятельности. Кроме этого, за вознаграждение он должен был включить заранее определенное лицо в список претендентов на замещение вакансий академиков и членов-корреспондентов НААН Украины и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение Президиума академии наук", – отметили в сообщении.

Сегодня по этому эпизоду фигуранту дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения – залог в размере 1,3 млн грн.





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