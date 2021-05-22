"Слуга народа" Арахамия о подконтрольных олигархам депутатах: Резко вышли в туалет в момент голосования

По словам главы фракции СН, связанные с олигархами депутаты есть во всех политических партиях. Во время голосования за часть законопроектов они просто "растворяются".

Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Везде есть агенты олигархов. Это сегодня очень было видно, если сегодня кто-то, может быть, посмотрел Верховную Раду, мы принимали закон про экологию для того, чтобы меньше загрязняли окружающую среду. И как резко люди вышли сразу, извиняюсь, в туалет. Кто-то - пообедать, кто-то - еще... Вот в момент голосования просто сразу растворилось так резко - и в нашей фракции тоже. Число людей, и это все провалилось", - рассказал он.

По его словам, связанные с олигархами депутаты есть в каждой фракции.

"Я их как глава большинства, который постоянно собирает голоса - у меня есть свой собственный личный реестр, я знаю, кто к кому относится, кто с кем дружит, кто к кому ходит обедать, кто в баню с кем ходит, и так далее", - отметил Арахамия.

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"Ни хрена не работает, как только захватишь чей-то интерес. Моментально все растворяется в судах, сразу же там все... У всех есть прокуроры свои, у всех есть свои налоговики, СБУ-шники и судьи", - добавил он.

Ранее 21 мая Верховная Рада не смогла принять законопроект "О промышленном загрязнении". "За" проголосовали 213 народных депутатов при необходимых 225, воздержались 30. Законопроект отправили на доработку.