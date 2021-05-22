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"Мне стыдно за подход Германии к "Северному потоку-2", - министр обороны Латвии Пабрикс

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"Мне стыдно за подход Германии к "Северному потоку-2", - министр обороны Латвии Пабрикс
Вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал отношение властей Германии к проекту "Северный поток-2".

Об этом сообшает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Политика, основанная на ценностях... Мне стыдно за подход Германии к Nord Stream II. Потом эти же политики спорят о беженцах и других "моральных" проблемах и пытаются читать лекции другим в Европе", - написал Пабрикс на своей странице в Twitter.

Напоминаем, ранее опасаясь, ухудшений отношений с Германией, власти США исключили из санкционного списка компанию-оператора газопровода и его руководство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция США не совсем последовательна, - канцелярия президента Польши про решение не вводить санкции против оператора "Северного потока-2"

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Топ комментарии

  • Igor Wind
    Германия просто мечтает об украинских беженцах - мусульмане работать не хотят, а кто то должен собирать спаржу и клубнику. Поэтому путлеру заказаны беженцы (война).
    А сирийские уже вышли из моды - сидят на пособии и громко орут Алла, я в бар!
  • Vadim Izumov
    Украина торгует с **********, дипотношения не разорваны, торгует с Белоруссией ( возит вертолеты например и козака ) . Так зачем немцам париться ?
  • dmtresku emil
    А получать дотации из немецкого бюджета не стыдно?
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