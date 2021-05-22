"Мне стыдно за подход Германии к "Северному потоку-2", - министр обороны Латвии Пабрикс
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Вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал отношение властей Германии к проекту "Северный поток-2".
Об этом сообшает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Политика, основанная на ценностях... Мне стыдно за подход Германии к Nord Stream II. Потом эти же политики спорят о беженцах и других "моральных" проблемах и пытаются читать лекции другим в Европе", - написал Пабрикс на своей странице в Twitter.
Напоминаем, ранее опасаясь, ухудшений отношений с Германией, власти США исключили из санкционного списка компанию-оператора газопровода и его руководство.