"Мне стыдно за подход Германии к "Северному потоку-2", - министр обороны Латвии Пабрикс

Вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал отношение властей Германии к проекту "Северный поток-2".

Об этом сообшает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Политика, основанная на ценностях... Мне стыдно за подход Германии к Nord Stream II. Потом эти же политики спорят о беженцах и других "моральных" проблемах и пытаются читать лекции другим в Европе", - написал Пабрикс на своей странице в Twitter.

Напоминаем, ранее опасаясь, ухудшений отношений с Германией, власти США исключили из санкционного списка компанию-оператора газопровода и его руководство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция США не совсем последовательна, - канцелярия президента Польши про решение не вводить санкции против оператора "Северного потока-2"