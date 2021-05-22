На Буковине при получении 700 евро взятки за влияние на решение судьи задержан адвокат, - прокуратура. ФОТО
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В Черновицкой области задержан адвокат, за взятку обещавший обеспечить принятие нужного судебного решения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, адвокат получил взятку за влияние на принятие решения судьей одного из районных судов Черновицкой области об избежании гражданином административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
Правоохранители задержали адвоката в порядке ст. 208 УПК Украины при получении 700 евро взятки.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.