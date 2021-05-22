Двое военнослужащих ранены, один - получил боевую травму в результате обстрела боевиков, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливают позиции подразделений Объединенных сил, игнорируя режим прекращения огня.

За минувшие сутки, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Катериновка оккупанты открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного российско-оккупационные войска два раза осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Певков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Луганское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Гнутово - еще и из стрелкового оружия.

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В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения и один боевое травмирование. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинских защитников - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра, 22 мая, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Песков оккупанты совершили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеского огня нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.