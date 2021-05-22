"Мы проинформировали пограничников", - в СБУ отреагировали на обращение нардепов не пускать российского рэпера Басту в Украину

Служба безопасности Украины получила официальные обращения нардепов и представителей общественности с просьбами запретить въезд в Украину российскому рэперу Басте (настоящее имя – Василий Вакуленко), который посещал оккупированный Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-центр СБУ проинформировал "Радіо Свобода" 21 мая.



"В связи с посещением им временно оккупированной территории АР Крым с нарушением установленного законодательством Украины порядка и наличием в его действиях отдельных признаков административного правонарушения Служба безопасности Украины в марте этого года проинформировала Государственную пограничную службу Украины для рассмотрения (вопроса - ред.) в пределах компетенции и принятия решений", – сказано в ответе.

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В спецслужбе добавили, что в случае получения данных о правонарушениях Вакуленко они будут реагировать.

В СБУ не уточнили, чьи обращения получали, но 18 марта нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко информировал в Facebook, что направил в СБУ такое письмо после того, как узнал о планирующихся концертах рэпера в Украине.

В января 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

В СБУ в ответ на запрос Радио Свобода сообщили, что не получали данных, что российский рэпер Василий Вакуленко (известный под псевдонимом "Баста") за три года запрета на въезд в Украину осуществлял действия, которые могут нанести ущерб национальной безопасности. Таким образом в ведомстве объяснили, почему музыканту был снова разрешен въезд на украинскую территорию.