Рада поддержала инициативу о присвоении звания Герой Украины воину Ярославу Журавлю

Верховная Рада Украины поддержала запрос к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении звания Герой Украины сержанту-разведчику Ярославу Журавлю (посмертно). Запрос был инициирован лидером "ЕС" Петром Порошенко и подписан еще 60 народными депутатами из разных фракций и групп. За направление запроса президенту Зеленскому проголосовали 292 народных депутата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как известно, 13 июля 2020 на линии соприкосновения под поселком Зайцево рядом с оккупированной Горловкой Донецкой области во время выполнения боевого задания в результате подрыва на взрывном устройстве погиб командир разведывательного взвода из состава 35-1 бригады лейтенант Дмитрий Красногрудь.

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В тот же день российские оккупационные войска с трех сторон обстреляли группу армейцев ВСУ, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего офицера и имели экипировку гуманитарной миссии - белые шлемы, жилеты и повязки, нарушив договоренность о режиме "тишины", достигнутый через ОБСЕ.

Во время обстрела получил ранение военнослужащий из эвакуационной команды - сержант-разведчик Ярослав Журавель.

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После обстрела раненый Ярослав остался на поле боя без помощи. Как показало видео с беспилотника, раненный сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытия. Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Ориентировочно 16 июля стало понятно, что сержант погиб от ранений. Только 21 июля его тело было передано на контролируемую территорию Украины.

Похоронили Ярослава Журавля 23 июля 2020 в селе Андреевка, на Днепропетровщине, где он родился и вырос.

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Комментируя голосование Верховной Рады, пятый президент Петр Порошенко написал в Фейсбуке:

"Еще один шаг на пути борьбы за уважение к нашим воинам - сегодня депутаты приняли инициированное мной обращение к Зеленскому с требованием присвоить звание Героя Украины Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав погиб, потому что ждал на фронте политической воли, чтобы его раненого эвакуировали к нашим войскам. Пока Главнокомандующий "искал мира в глазах Путина". Надеюсь, президент наконец услышит призыв миллионов украинцев - подписать Указ и присвоить Ярославу Журавлю звание Героя Украины посмертно. Потому что он точно заслужил это звание".