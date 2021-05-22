Украинский воин ранен вражеским снайпером на Донбассе: состояние бойца тяжелое, - ОТГ "Восток"
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22 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток" в социальной сети "Фейсбук".
Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое.
В ответ на обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.