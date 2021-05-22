Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Украинский воин ранен вражеским снайпером на Донбассе: состояние бойца тяжелое, - ОТГ "Восток"

4 73028
Украинский воин ранен вражеским снайпером на Донбассе: состояние бойца тяжелое, - ОТГ "Восток"
22 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток" в социальной сети "Фейсбук".

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое военнослужащих ранены, один - получил боевую травму в результате обстрела боевиков, - штаб ООС

В ответ на обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Также смотрите: Террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Песков из жилых кварталов Донецка: огневые позиции разместили рядом с домами и больницей, - СЦКК. КАРТА

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Сумно...
    Одужання воїнові.
  • Vasilij VG
    "Президент Владимир Зеленский заявил о значительном уменьшении выстрелов в Донбассе. По его словам, снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое."
    11.05.2021. Клоун живет в своей теплой ванне.
  • Igor Kariy
    Голосуны по приколу сделали это вместе.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости