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Сегодня в Роттердаме состоится финал Евровидения-2021

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В субботу, 22 мая, в нидерландском городе Роттердам состоится большой финал Евровидения-2021.

Украину на нем представит группа Go_A. Всего в гранд-финале можно будет увидеть выступления 26 стран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Трансляцию финала конкурса Евровидение-2021 покажут на телеканалах "СТБ" и "UA: Первый", начало в 22:00.

Представители Украины, группа Go_A с песней "Шум", будут выступать во второй части финала конкурса под номером 19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа Go_A подписала договор с "Суспільним", на Евровидении-2020 песня прозвучит по-украински

Как сообщалось, во втором полуфинале 20 мая приняли участие представители 17 стран. По итогам голосования в финал вышли десять исполнителей, представляющих Исландию, Албанию, Грецию, Швейцарию, Финляндию, Молдову, Сербию, Болгарию, Сан-Марино и Португалию.

Кроме того, в финал шоу автоматически проходят пять стран - основательниц конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. А также государство, принимающее конкурс, то есть Нидерланды.

18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, в котором выступили 16 участников, среди них украинская группа Go_A. Тогда, кроме Украины, в финал прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Побажаємо нашому гурту вдалого виступу та кар'єри.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    в Роттердаме финал
    и делу по Роттердаму+... тоже вроде финал ))))
    везде знаки )))))))
  • Ksenia VB
    Вокал у солістки ШИКАРНИЙ.
    Це відзначають ВСІ. Найкращий на цьому конкурсі. Вона взагалі рок співачка, та і виконувати етно пісні дуже складно.
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