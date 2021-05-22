Возобновление поставок воды в Крым возможно только после демилитаризации и деоккупации полуострова, - МИД

Возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения", - сказал Николенко.

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По его словам, это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях.

"Зато, российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других. Напомню, что в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове. Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", - подчеркнул спикер МИД Украины.

По данным росСМИ, ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции заявил, что "продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с трудно предсказуемыми последствиями".

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