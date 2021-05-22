Эпидзонирование Украины: эпидпорог заболеваемости коронавирусом превышен только в Донецкой области. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 22 мая только одна область в Украине находится в "оранжевой" зоне карантина - Донецкая. Процент от эпидпорога здесь превышен - 101,5% при норме не выше 100%.