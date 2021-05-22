Эпидзонирование Украины: эпидпорог заболеваемости коронавирусом превышен только в Донецкой области. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 22 мая только одна область в Украине находится в "оранжевой" зоне карантина - Донецкая. Процент от эпидпорога здесь превышен - 101,5% при норме не выше 100%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Все остальные области находятся в "желтой" зоне карантина. При этом пять областей - Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская, Полтавская и город Киев, соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога.
Винницкая область также соответствует зеленой зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,5%.