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В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи

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В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи
22 мая вступает в силу Закон Украины "Об основных принципах молодежной политики", который предусматривает создание Национального совета по вопросам молодежи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "РБК-Украина",

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины". Он вступает в силу со дня обнародования, однако часть норм введут в действие с 1 января 2022 года. Речь идет о статьях, касающихся финансового обеспечения молодежной политики и финобеспечения Украинского молодежного фонда.

Согласно документу, молодежь - это люди в возрасте от 14 до 35 лет. Закон вводит механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне - через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров, а на местном - через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.

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Национальный совет по вопросам молодежи в пределах своих полномочий будет:

  • изучать состояние выполнения законов, постановлений Верховной рады, указов президента, постановлений Кабинета министров, других нормативно-правовых актов в сфере молодежной политики;
  • участвовать в подготовке, рассматривать и вносить предложения, выводы, рекомендации к Национальной молодежной стратегии, Программе деятельности КМУ, проектам государственных целевых программ в сфере молодежной политики;
  • заслушивать и оценивать информацию о состоянии реализации молодежной политики за соответствующий период;
  • взаимодействовать с соответствующими органами иностранных государств и международных организаций, занимающихся вопросами молодежи;
  • ежегодно готовить отчет о своей деятельности и передавать его в Кабмин.

Урегулирована деятельность Украинского молодежного фонда. Он является бюджетным учреждением, которое выполняет специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта.

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У этого ведомства также будут свои задачи:

  • экспертный отбор молодежных проектов, предоставление грантов на их реализацию, мониторинг их реализации;
  • содействие реализации задач молодежной политики, развитие инновационных форм, методов и инструментов молодежной работы;
  • сотрудничество с украинскими и иностранными физическими и юридическими лицами частной и государственной форм собственности;
  • создание благоприятных условий для реализации молодежных проектов, в том числе путем контроля за процессом их реализации;
  • стимулирование разработки новых, конкурентоспособных, в том числе инклюзивных молодежных проектов;
  • поддержание реализации международных проектов и программ международного сотрудничества, в том числе программ международных молодежных обменов, содействие формированию положительного имиджа Украины в мире;
  • поддержка молодежных и детских общественных объединений, других субъектов молодежной работы на всех этапах реализации молодежных проектов, финансирование которых будет происходить за счет грантов, предоставленных фондом.
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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Будівництво чергової пилорами !!!))))
  • vitaliymkua
    Якийсь черговий "слуга" непогано підлохматиться.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    /// кстати... по-поводу сучки гавкающей про День Вышиванки...(уже извиняется)))))
    Харьковчанка Евгения Бабкова, уже опубликовала видео со своими извинениями, а также заявила, что из-за этого инцидента ее выгнали с работы... (кто теперь будет продавать...кроссовки.... на панеле?? ))))
    Видео с ее извинениями опубликовано в местном Telegram-канале
    https://t.me/kharkiv_1654/16867
    "В сеть попало видео, где я очень громко высказывалась по поводу парада в честь Дня вышиванок. Я действительно слишком резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей оскорбила, у меня очень неприятно, что я вызвала такие эмоции", - сказала она.

    Бабкова также заверяет, что "сполна поплатилась за свои действия". Девушка утверждает, что ее уволили с работы.
    "Я получила большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Я обещаю, что такого больше не повторится, я ценю культуру нашей страны и еще раз приношу свои искренние извинения", - сказала Бабкова. В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи - Цензор.НЕТ 8761 прорыдались все ????
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