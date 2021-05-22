В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "РБК-Украина",
Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины". Он вступает в силу со дня обнародования, однако часть норм введут в действие с 1 января 2022 года. Речь идет о статьях, касающихся финансового обеспечения молодежной политики и финобеспечения Украинского молодежного фонда.
Согласно документу, молодежь - это люди в возрасте от 14 до 35 лет. Закон вводит механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне - через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров, а на местном - через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.
Национальный совет по вопросам молодежи в пределах своих полномочий будет:
- изучать состояние выполнения законов, постановлений Верховной рады, указов президента, постановлений Кабинета министров, других нормативно-правовых актов в сфере молодежной политики;
- участвовать в подготовке, рассматривать и вносить предложения, выводы, рекомендации к Национальной молодежной стратегии, Программе деятельности КМУ, проектам государственных целевых программ в сфере молодежной политики;
- заслушивать и оценивать информацию о состоянии реализации молодежной политики за соответствующий период;
- взаимодействовать с соответствующими органами иностранных государств и международных организаций, занимающихся вопросами молодежи;
- ежегодно готовить отчет о своей деятельности и передавать его в Кабмин.
Урегулирована деятельность Украинского молодежного фонда. Он является бюджетным учреждением, которое выполняет специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта.
У этого ведомства также будут свои задачи:
- экспертный отбор молодежных проектов, предоставление грантов на их реализацию, мониторинг их реализации;
- содействие реализации задач молодежной политики, развитие инновационных форм, методов и инструментов молодежной работы;
- сотрудничество с украинскими и иностранными физическими и юридическими лицами частной и государственной форм собственности;
- создание благоприятных условий для реализации молодежных проектов, в том числе путем контроля за процессом их реализации;
- стимулирование разработки новых, конкурентоспособных, в том числе инклюзивных молодежных проектов;
- поддержание реализации международных проектов и программ международного сотрудничества, в том числе программ международных молодежных обменов, содействие формированию положительного имиджа Украины в мире;
- поддержка молодежных и детских общественных объединений, других субъектов молодежной работы на всех этапах реализации молодежных проектов, финансирование которых будет происходить за счет грантов, предоставленных фондом.