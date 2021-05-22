Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19

Министерство информационных технологий Индии направило письмо во все компании социальных сетей с просьбой удалить контент, где упоминается "индийский" штамм коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан, об этом пишет Reuters, редакция которого располагает соответствующим письмом.

Этому предшествовало заявление ВОЗ от 11 мая, что штамм болезни B.1.617, впервые обнаруженный в Индии в 2020 году, "вызывает глобальную обеспокоенность".

Правительство Индии в ответ запротестовало, когда ряд СМИ вспомнила про этот штамм исключительно как "индийский".

"ВОЗ не связывала термин "индийский штамм" с вариантом коронавируса B.1.617 ни в одном из сообщений", – говорится в разосланном Индией письме. Сообщения о вирусе в привязке к стране Индия назвала "ложью".

Источник Reuters пояснил, что это бьет по имиджу страны и вызывает недоразумения.

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