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Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19

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Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19
Министерство информационных технологий Индии направило письмо во все компании социальных сетей с просьбой удалить контент, где упоминается "индийский" штамм коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан, об этом пишет Reuters, редакция которого располагает соответствующим письмом.

Этому предшествовало заявление ВОЗ от 11 мая, что штамм болезни B.1.617, впервые обнаруженный в Индии в 2020 году, "вызывает глобальную обеспокоенность".

Правительство Индии в ответ запротестовало, когда ряд СМИ вспомнила про этот штамм исключительно как "индийский".

"ВОЗ не связывала термин "индийский штамм" с вариантом коронавируса B.1.617 ни в одном из сообщений", – говорится в разосланном Индией письме. Сообщения о вирусе в привязке к стране Индия назвала "ложью".

Источник Reuters пояснил, что это бьет по имиджу страны и вызывает недоразумения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия не возобновит экспорт вакцин от коронавируса по меньшей мере до октября текущего года, - Reuters

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    та чо...гордиться надо...свой штамм,своя вакцина.
    у Украины ни того ни другого Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19 - Цензор.НЕТ 8559.зато зелень у власти,асфальтом ковид лечит.
  • три - пятнадцать
    абиделись индусы...
    a трупаков своих на улицах сжигать - ето норм...
  • Evgeny N
    Ага. Тоді й "іспанку" треба перейменувати або знищити всі згадування про нього, як і про "британський" штамм...
    Наче ж з ОПи туди останнім часом ніхто не їздив, а де ж вони таку "дурь" забористу взяли?
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