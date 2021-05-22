Заблокирован порносайт, ссылку на который обнаружили в учебнике по украинскому языку для 10 класса

Порносайт, ссылку на который нашел один из пользователей TikTok в учебнике по украинскому языку для десятиклассников, заблокирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил автор учебника, известный филолог Александр Авраменко

"Друзья, проблема со ссылкой на порносайт решена: он уже заблокирован. Выражаю благодарность заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко. Интересно, что я не обращался к Антону Юрьевичу, он сам меня нашел в соцсети и предложил. Мое уважение Вам", - написал Авраменко.

Напомним, порносайт в учебнике по украинскому языку для десятиклассников издательства "Грамота" нашел один из пользователей TikTok. Он опубликовал видео, где показал эту ссылку на странице 189. Его сообщение быстро набрало множество комментариев и распространений.

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