Десять "ключевых побед" Зеленского за два года работы опубликовала его команда. СПИСОК

Команда президента Владимира Зеленского перечислила 10 ключевых побед за два года президентства.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице команды Зеленского в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

К "ключевым победам Владимира Зеленского за два года в должности Президента Украины" отнесли следующее:

- Запуск программы "Большая стройка". За 2020 год отстроены почти 6,5 тыс. км автодорог.

- Рост размера прожиточного минимума до 2189 грн и минимальной зарплаты до 6000 грн.

- Старт диджитализации. Украина стала первым государством в мире, где цифровые паспорта приравняли к бумажным.

- Борьба с выводом средств в офшоры.

- Легализация азартных игр.

- Открытие рынка земли.

- Введение народовластия через референдум.

- Запуск ипотек под 7% и программы "Доступные кредиты 5-7-9".

- Реформа децентрализации рекомендована Евросоюзом в качестве модели для преобразований в других странах.

- НАТО признал Украину партнером расширенных возможностей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отчет за два года: пресс-конференция президента Зеленского. ВИДЕО