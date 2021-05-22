Десять "ключевых побед" Зеленского за два года работы опубликовала его команда. СПИСОК
Соответствующее сообщение опубликовано на странице команды Зеленского в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
К "ключевым победам Владимира Зеленского за два года в должности Президента Украины" отнесли следующее:
- Запуск программы "Большая стройка". За 2020 год отстроены почти 6,5 тыс. км автодорог.
- Рост размера прожиточного минимума до 2189 грн и минимальной зарплаты до 6000 грн.
- Старт диджитализации. Украина стала первым государством в мире, где цифровые паспорта приравняли к бумажным.
- Борьба с выводом средств в офшоры.
- Легализация азартных игр.
- Открытие рынка земли.
- Введение народовластия через референдум.
- Запуск ипотек под 7% и программы "Доступные кредиты 5-7-9".
- Реформа децентрализации рекомендована Евросоюзом в качестве модели для преобразований в других странах.
- НАТО признал Украину партнером расширенных возможностей.