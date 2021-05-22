Новости

1,7 млрд грн будут направлены на развитие регионов в пределах соответствующей программы соцэконома, - Шмыгаль

79311
1,7 млрд грн будут направлены на развитие регионов в пределах соответствующей программы соцэконома, - Шмыгаль
Правительство направит 1,7 миллиардов гривен на развитие регионов в пределах соответствующей программы соцэконома.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, средства прежде всего пойдут на строительство школ, больниц и детских садов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2022-2024 гг Украина должна тратить не меньше 5% от ВВП на финансирование сектора нацбезопасности, - указ Зеленского

"Также будет закуплено новое оборудование в медицинские учреждения, новый транспорт, будет обновляться коммунальная инфраструктура и реализовываться полезные для людей проекты", - отметил глава правительства.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
  • Привет
    Интересно в каком офшоре осядут эти деньги...в катарском или оманском...???
  • Bandera Rosa
    Интересней, откуда эти деньги перенаправят, Зин?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости