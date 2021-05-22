1,7 млрд грн будут направлены на развитие регионов в пределах соответствующей программы соцэконома, - Шмыгаль
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Правительство направит 1,7 миллиардов гривен на развитие регионов в пределах соответствующей программы соцэконома.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, средства прежде всего пойдут на строительство школ, больниц и детских садов.
"Также будет закуплено новое оборудование в медицинские учреждения, новый транспорт, будет обновляться коммунальная инфраструктура и реализовываться полезные для людей проекты", - отметил глава правительства.