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Глава Приморского суда Одессы Кичмаренко заявил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные. ДОКУМЕНТ

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Глава Приморского суда Одессы Кичмаренко заявил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные. ДОКУМЕНТ
Глава Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко заявил, что неизвестные стреляли по окнам в его кабинете из неизвестного оружия.

Соответствующее сообщение судьи опубликовано на сайте Высшего совета правосудия, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кичмаренко, 17 мая он зашел в свой рабочий кабинет и заметил, что одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, прострелено из неизвестного оружия.

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"Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне",- отмечает судья.

Кичмаренко связывает инцидент со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в его производстве ряда резонансных уголовных дел.

Глава Приморского суда Одессы Кичмаренко заявил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

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Топ комментарии

  • ТутАхламон
    судьям верить-себе не доверять.Это каста редких ****...в первые в очереди на гиляку.даже политикам придется подождать своей очереди.
  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Жаль что не попали.
  • joo jek
    кому он нужен?он же придурок.
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