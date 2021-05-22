Глава Приморского суда Одессы Кичмаренко заявил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные. ДОКУМЕНТ

Глава Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко заявил, что неизвестные стреляли по окнам в его кабинете из неизвестного оружия.

Соответствующее сообщение судьи опубликовано на сайте Высшего совета правосудия, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кичмаренко, 17 мая он зашел в свой рабочий кабинет и заметил, что одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, прострелено из неизвестного оружия.

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"Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне",- отмечает судья.

Кичмаренко связывает инцидент со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в его производстве ряда резонансных уголовных дел.







Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.