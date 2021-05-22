Глава Приморского суда Одессы Кичмаренко заявил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные. ДОКУМЕНТ
Соответствующее сообщение судьи опубликовано на сайте Высшего совета правосудия, передает Цензор.НЕТ.
По словам Кичмаренко, 17 мая он зашел в свой рабочий кабинет и заметил, что одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, прострелено из неизвестного оружия.
"Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне",- отмечает судья.
Кичмаренко связывает инцидент со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в его производстве ряда резонансных уголовных дел.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.