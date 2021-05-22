Евросоюз может начать делать заявления от имени 26 стран-участниц из-за частых вето Венгрии, - СМИ

Из-за множественных вето со стороны Венгрии Европейский Союз может быть вынужден начать делать заявления только от 26 стран-участниц, а не от 27.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает Euractiv.

Один из дипломатов отметил, что другие страны блока недовольны таким поведением Венгрии. Однако эта ситуация не нова.

По словам евродепутата, в прошлом члены ЕС часто создавали препятствия в других контекстах. В частности, так было, когда Нидерланды заблокировали ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной. Но потом в Амстердаме приложили усилия для решения этой ситуации.

"Большинство стран-членов, у которых есть проблема, ищут способы ее решения. Мы не видели этого у Венгрии. Мы последовательно соглашаемся по очень важным международным вопросам 26 странами и не можем согласиться с 27. Это нехорошо. Возможность делать заявления от 26 стране, безусловно, есть, но это не предпочтительно",- сказал он.

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По мнению депутата, сейчас не имеет особого значения то, поддержат, например, декларацию ЕС по Гонконгу 26 стран, или 27.

"Это не ослабит ЕС в глобальном масштабе. Но это противоречит духу ЕС. Мы стараемся учитывать взгляды стран с отдельными проблемами, но мы ожидаем, что эти отдельные государства придут с конструктивными идеями для решения проблемы, и я хотел бы видеть больше от Будапешта", - сказал он.

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Напомним, в апреле Венгрия заблокировала заявление ЕС, где содержалась критика по закону о безопасности Гонконга. А 18 мая страна не присоединилась к остальным 26 странан-членам блока, главы МИД которых призывали прекратить израильско-палестинский конфликт.

Последнее вето было наложено вчера. Оно касалось одобрения сделки ЕС о торговле и развитии со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана. В стране отказ аргументировали тем, что это решение может привести к увеличению количества мигрантов в Европе.

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