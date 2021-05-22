"Если вы сейчас промолчите - эти решалы и "колядники" из ГФС перейдут в БЭБ и продолжат вас кошмарить", - нардеп "СН" Холодов обратился к бизнесменам

В пятницу, 21 мая, в ГФС состоялось "целое совещание на высоком уровне, на котором обсуждали вопрос "что делать с народным депутатом Холодовым"". Но главы Фискальной службы Вадима Мельника на нем не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет сам нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов. Далее приводим текст его поста.

"Говорили не о том, как улучшить работу, а как со мной договорится, чтобы я замолчал.

Карьера этих товарищей движется к завершению, и они наконец-то это поняли.

Публично информирую, что не надо даже пытаться со мной договариваться.

У ГФС есть задачи, которые должны выполняться согласно закона. И эти задачи не выполняются. Министра финансов мы уже проинформировали и о решении комитета, и о реальной ситуации на рынках подакцизных товаров.

Ждём реакцию Sergii Marchenko на бездействие ГФС.

Более того.

Обращаюсь ко всем бизнесменам, на которых безосновательно наезжает ГФС и что-то вымогает, вынуждает каким-то образом "решать".

Если вы сейчас промолчите - вся эта бригада решал и "колядников", фамилии которых я уже называл, перейдёт в БЭБ (Бюро экономической безопасности. - Ред.) и продолжит вас кошмарить уже в БЭБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никто не виноват, сажать никого не надо, от налогов никто не уклонялся, возмещение убытков государства - 0", - Холодов о результатах работы ГФС

Пишите мне официальные обращения или неофициальные. У меня есть возможность проверить любую информацию относительно ГФС со 100% достоверностью.

На каждое содержательное обращение я реагирую и результаты после моего вмешательства есть.

Если вы работаете законно и не хотите платить взятки - я готов помочь.

[email protected]"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады признал неудовлетворительной работу ГФС по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, - "слуга народа" Холодов