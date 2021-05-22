"Кто-то хотел во главе столицы на 100% своего человека", - Кличко о должности главы КГГА
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире ток-шоу Савика Шустера.
"Представители той или иной политической силы хотели 100% иметь своего человека на должности. Но есть на 100% человек, зависимый исключительно от киевлян. Люди выбирают мэра, он несет ответственность, и только киевляне могут снять этого человека с этой должности", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что атака на столичную власть может навредить стране.
"Я понимаю, что кому-то не нравится, что сердцем Украины руководит не какая-то политическая сила, а самостоятельный человек, на которого влиять невозможно. Я с благодарностью отношусь к критике. Но когда идет работа на мое уничтожение, это может помочь тем, кто хочет развалить страну", - резюмировал Кличко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 и 12 мая прокуратура провела ряд обысков на киевских коммунальных предприятиях. Мэр города Виталий Кличко назвал это давлением со стороны властей.
Прокуратура сообщает, что провела 31 обыск и вручила подозрения 11 чиновникам. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, поборах с предпринимателей, крышевании нелегального бизнеса.