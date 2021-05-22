СБУ: Эксперты изучают обнародованные журналистами "пленки Медведчука"

Подлинность материалов расследования Bihus.Info о действиях и политических контактах кума Путина Виктора Медведчука в период 2014-2018 годов проверяют эксперты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Он отметил, что на совместном брифинге главы СБУ и генпрокурора была обнародована только та информация, которую сейчас можно разгласить.

"На брифинге, который проводил председатель Службы безопасности Украины и генеральный прокурор, была озвучена лишь часть фактов, которые мы сейчас можем разглашать", - сообщил представитель спецслужбы.

Дехтяренко добавил, что есть и другие факты, по которым сейчас идет расследование, поэтому ознакомить с этими материалами общественность пока невозможно.

"Учитывая то, что следственные действия продолжаются, с другими фактами мы пока в публичную плоскость выходить не можем", - резюмировал спикер СБУ.

Как известно, журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, где фигурируют десятки аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос политика Виктора Медведчука. Зафиксированные на записях переговоры велись с 2014 по 2018 годы - как с представителями "ДНР" и "ЛНР", так и с политическим окружением президента РФ Владимира Путина.

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Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест.