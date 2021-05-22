Воин Объединенных сил тяжело ранен на Донбассе, враг открывал огонь 8 раз, - пресс-центр
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Уточняется, что вблизи Песков оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от Водяного враг два раза применил в направлении позиций ВСУ ручные противотанковые и подствольные гранатометы.
В районе Причепиловки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде поселка Пивденное наемники дважды совершили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки - из стрелкового оружия.
"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое", - подчеркивают в пресс-центре.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ.
Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали 12 гектаров территории и передали на уничтожение 63 взрывоопасных предмета.