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Неизвестный ранил двух граждан Израиля в Умани, - полиция

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Неизвестный ранил двух граждан Израиля в Умани, - полиция
Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства в Умани, где двое израильтян получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черкасской области, 22 мая около 15:00 поступило сообщение, что на улице Софьи Перовской в Умани произошла стрельба. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и отбирают объяснения у очевидцев, а также устанавливают личность злоумышленника, который сбежал до приезда правоохранителей.

Полученные сведения внесены в ЕРДР. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Топ комментарии

  • Ivan Kot
    холокост мля
  • валерий коренев 41e3634f
    Да там целый анклав пейсатых артодоксов на постоянной основе и ведут они себя как хозяева жизни. Их выселять по хорошему надо но если это произойдет то только не при этой маланской власти.
  • Ольга Никитина 2f7babc1
    Украина- проходной двор для всех. Маланцы к себе не пускают- зато в Украину шастают все кому не лень.
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