Неизвестный ранил двух граждан Израиля в Умани, - полиция

Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства в Умани, где двое израильтян получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черкасской области, 22 мая около 15:00 поступило сообщение, что на улице Софьи Перовской в Умани произошла стрельба. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и отбирают объяснения у очевидцев, а также устанавливают личность злоумышленника, который сбежал до приезда правоохранителей.

Полученные сведения внесены в ЕРДР. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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