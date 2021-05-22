К осужденному оккупантами за "госизмену" Яцкину в изоляторе "Лефортово" применяли бесчеловечное обращение, - адвокат Полозов

Адвокат Ивана Яцкина, осужденного в Крыму по обвинению в "госизмене", сообщил о "бесчеловечном обращении" со своим подзащитным.

Об этом адвокат Николай Полозов рассказал в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Сам по себе Иван не очень здоровый человек, у него есть ряд серьезных заболеваний. Кроме того, за время нахождения в условиях следственного изолятора к нему применяли в том числе бесчеловечное обращение: я имею в виду изолятор "Лефортово", где его в феврале этого года в мороз, в домашней одежде, в шлепанцах выставили на улицу. Впоследствии это было подтверждено, в том числе проверкой Генпрокуратуры по моему обращению. Сейчас состояние здоровье Ивана более-менее удовлетворительное, ему передали необходимые лекарства. Сам приговор он выдержал стоически. Все-таки у человека есть внутренний стержень, который позволяет ему держаться в таких условиях", - рассказал адвокат.

Полозов добавил, что Яцкину оказывают поддержку, в Украине он включен в список политзаключенных, семье крымчанина оказывают социальную помощь.

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21 мая коллегия судей в Крыму во главе с председательствующей Аллой Хиневич приговорили Яцкина к 11 годам колонии строгого режима с ограничением в один год. Адвокат намерен обжаловать приговор.