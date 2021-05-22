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Законопроект о медиа доработают до конца мая, - "слуга народа" Потураев

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Законопроект о медиа доработают до конца мая, - "слуга народа" Потураев
Народные депутаты планируют доработать законопроект о медиа до конца мая.

Об этом сообщил член парламентской фракции "Слуга народа" и председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил ведущий, в конце апреля Потураев рассказывал, что законопроект на финальном этапе, и его должны завершить до середины мая.

"Немного не успеваем. Думаю, что до конца мая закончим", - сказал Потураев.

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Ведущий отметил, что, по данным Национального союза журналистов Украины, не одобряют этот текст законопроекту 85% редакторов газет.

"Мы вели диалог с журналистами. Я считаю, что значительным количеством членов НСЖУ просто манипулируют. И мы вели аж такой диалог, который ни один закон в Украине не проходил через такие ограничения", - заявил Потураев.

Напомним, 28 декабря 2019 года Народные депутаты от "Слуги народа" и "За майбутнє" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о медиа. Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

19 мая 2020 года Верховная Рада отправила законопроект о медиа на повторное первое чтение.

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1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу доработанный законопроект о медиа, несмотря на призывы общественных организаций и журналистов отклонить его.

В мае 2021 года Национальный союз журналистов Украины призвал Верховную Раду снять с рассмотрения законопроект "О медиа" и направить его в Венецианскую комиссию Совета Европы для анализа на соответствие европейским стандартам и обязательствам Украины перед ЕС.

Топ комментарии

  • Ан Мур
    За відсутність реформ (в т.ч. в медіасфері, і не тільки), бубочці і д'єрмаку вже почало "прилітати". Зокрема, колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка (про звязки якого з фондом Сороса, а також з держдепом США, в першу чергу з "віслюками", свого часу не говорив хіба що лінивий), в інтерв'ю YouTube-каналу "Є питання" висловив думку (читай - попереджає), що проти команди президента України Володимира Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акту Магнітського" через небажання української влади проводити реформи; в першу чергу, у судовій сфері.

    Він стверджує, що за блокування реформ і небажання їх запроваджувати до нинішніх українських високопосадовців можуть застосувати санкції, аналогічні тим, які застосували США та ряд країн Європи щодо російських посадовців, причетних до корупції та порушення прав людини (їм заборонили в'їзд до західних країн та наклали арешт на їхні активи за кордоном).
    "Можуть бути санкції щодо оточення президента: за те, що вони блокують проведення реформ і фактично блокують розвиток країни. Є закон, який називається "Акт Магнітського", прийнятий у Сполучених Штатах. Схожий закон є вже в інших країнах, Великій Британії, мені здається, навіть, у Франції щось подібне ухвалено. Якщо такий закон і санкційний механізм буде прийнято і буде застосовано щодо українських чиновників, мені здається, це може бути хорошим стимулом для того, щоб вони діяли не у власних інтересах, а в інтересах українців", - зазначив Рябошапка.
    За словами Рябошапки, варіант запровадження подібних санкцій проти українських посадовців вже обговорюється.
    "Ця дискусія ведеться (з міжнародниками, - ред.), вже зараз: і про те, що такий закон може бути, і про те, що такий закон потрібен Україні", - наголосив колишній генпрокурор.
    "Якщо люди з Офісу президента не хочуть реформ і озираються на Москву, розповідають, що це зовнішній вплив, коли мова йде про міжнародних експертів, то нехай тоді ці люди їздять відпочивати на Валдай чи на Ангару, а не їздять у Францію чи Італію відпочивати. Принаймні, таким чином можна було б стимулювати бажання цих людей працювати в інтересах не Москви, а українців", - додав він.Детальніше - за лінком "Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом «Акту Магнітського»"
  • Arkady Korshun
    косоворотные бабадакали, ехайте навсегда
  • Super Gut
    В новом законе, от тех кто дорвался до власти благодаря фейкам, будет запрет на критику власти.
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